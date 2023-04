Gaetano a KKN: “Champions? Ci giocheremo il tutto per tutto al Maradona. Verona? Dobbiamo fare ciò che sappiamo”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è stato intervistato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Risultato ingiusto a Milano? Siamo rammaricati. Ci è mancato solo il guizzo finale, nonostante Maignan abbia fatto tante parate. Ci giocheremo il tutto per tutto al Maradona. Risposta a delle critiche? Ci sta che in un campionato ci sia un calo. A Milano c’è stata la scintilla. Adesso dobbiamo riscattarci col Verona, sarà una gara importante. Recupero di Osimhen? Sarà molto importante. Senza attaccanti non è stato facile, con lui vedremo. Oggi in allenamento l’ho visto carico. La gara con il Verona? Loro giocheranno il tutto per tutto, noi dobbiamo fare quel che facciamo sempre con qualità e portare a casa il risultato. Il rapporto con Spalletti? Sentire queste parole è molto importante, poi sono cresciuto. Non è facile non giocare ma mi faccio trovare sempre pronto in allenamento. Che effetto fanno i festoni? Non riesco a pensarci perché dobbiamo vincere altre partite. A me fa piacere vedere i quartieri dipinti di azzurro, è molto bello. Hai progetti per il futuro? Non ci penso, il mio futuro è qui, poi vedremo. Un saluto ai tifosi azzurri? Accompagnateci sempre al grande sogno”.