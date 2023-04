CorrSport – Osimhen può essere convocato già con il Verona

Victor Osimhen potrebbe essere già convocato per il match di Serie A contro il Verona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano si sta riprendendo e potrebbe giocare qualche minuto già domani al Maradona per prepararsi al meglio in vista del ritorno infuocato contro il Milan di martedì sera: “Poi, se le cose dovessero girare come Osimhen vuole e Spalletti crede, ci sta pure Napoli-Verona che può tornare utile per riappropriarsi dei propri spazi e calarsi in questa ritrovata dimensione che gli appartiene. L’obiettivo, chiaramente, è la Champions League; ma un assaggino ci potrebbe scappare, a volte è utile per leggersi dentro, per garantirsi una serenità assoluta, per chiacchierare con se stesso, con il corpo; o anche per dimenticare tutto quello che è accaduto in questo brevissimo periodo finito ormai alle spalle”.