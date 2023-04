Un altro problema fisico nella notte di Europa League: si è fermato Wojciech Szczesny in casa Juventus. Mano sul petto per il portiere al 43′, ha sentito dolore in quella zona del corpo e ha lasciato il campo in lacrime, ancora non è chiaro il motivo. Szczesny era provato, lo hanno salutato tutti prima del cambio. Al suo posto è subentrato Mattia Perin. Seguiranno aggiornamenti già nelle prossime ore sulle condizioni di Szczesny. Il portiere ha lasciato il campo toccandosi il petto.