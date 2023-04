Spalletti: “Senza Raspadori pronte tre alternative. Sul caffè turco con Guardiola…”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video analizzando il match di stasera contro il Milan.

“È necessario valutare se utilizzare Raspadori o trovare alternative tra Elmas, Kvara e Lozano per quella posizione. Durante la partita di campionato non abbiamo espresso il nostro vero potenziale, dobbiamo impegnarci al massimo per evitare un’altra delusione”.

“Il successo di una squadra non dipende solo dalle abilità individuali dei giocatori, ma dalla loro capacità di lavorare insieme come gruppo. Il nostro gioco è stato forte grazie alla nostra coesione e con un team unito siamo in grado di superare anche la mancanza di campioni”.

“Guardiola? Mi scuso se è arrivato un messaggio sbagliato. Da lui ho solo da imparare. Spero di riderci sopra con lui davanti ad un caffè turco. Finale a Istanbul? Ah non lo sapevo (ride,ndr)”.