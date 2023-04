Milan-Napoli, Simeone suona la carica: il messaggio per i tifosi

Per colpa dell’infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Lecce, Giovanni Simeone stasera non giocherà. Con l’assenza di Victor Osimhen, era proprio il Cholito a dover raccogliere l’eredità del nigeriano. Obbligato quindi all’assenza contro il Milan, l’attaccante del Napoli ha pubblicato un messaggio sui suoi social. Nel post, l’argentino ringrazia i tifosi e carica i suoi compagni per la partita più importante della stagione.

Ecco il contenuto del suo post: “Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con grande fiducia nella squadra, mentre lavoro sodo per ritornare presto. Grazie a tutti per il vostro grande sostegno… Forza Napoli!”.