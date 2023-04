Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: gioca Mario Rui, sorpresa in attacco!

A poco più di un’ora dall’inizio di Milan-Napoli, sono uscite le formazioni ufficiali che gli allenatori schiereranno in campo. Nessuna novità per il Milan che riconferma l’undici titolare che ha demolito il Napoli al Maradona. Attacco inedito per il Napoli, che invece deve fare fronte alle assenze di Osimhen e Simeone. Di seguito le formazioni:

MILAN: (4-2-3-1) Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Díaz, Tonali, Bennacer; Leao, Krunic; Giroud.

NAPOLI: (4-3-3) Meret, Mario Rui, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Kvaratskhelia, Elmas.