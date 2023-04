Spalletti: “Al ritorno Osimhen al 100%! Ecco cosa farò se i tifosi protestano”

Dopo Milan-Napoli, Spalletti si è seduto in sala stampa per le ultime dichiarazioni in conferenza. Ecco le sue parole:

Stasera erano assenti i centravanti, ha rimpianti?

“Io non ho nessun rimpianto, devo prendere atto da quello che succede e lavorarci senza portarsi dietro gli episodi. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto.”

Osimhen recupererà per il ritorno? In caso contrario utilizzerà la stessa formazione data la prestazione di Elmas?

“Osimhen tornerà quando ne avrà le possibilità, è probabile vederlo martedì. Elmas oggi ha contribuito molto sporcando ogni costruzione, ha corso tantissimo.”

Ha pesato il sostegno dello stadio, cosa si aspetta al Maradona?

“In una serata come quella di stasera la squadra ha avuto il giusto approccio nonostante tutto. Mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quelle condizioni contro il Milan, il Maradona è lo stadio della squadra che sta vincendo il campionato e vedere un tutti contro tutti sugli spalti non me lo sono spiegato. Se succede al ritorno vado via dalla panchina”

Secondo Pioli le percentuali per il passaggio rimangono 50 e 50, è d’accordo?

“Loro hanno vinto la prima e hanno sicuramente più vantaggio, la qualificazione però è ancora aperta e noi dobbiamo giocarcela come sappiamo”.