Spalletti in conferenza: “Domani mi aspetto una grande partita da parte di tutti. Guardiola? Mi alzo in piedi! Sull’assenza di Osimhen…”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli di Champions League:

Assenza Osimhen?

“La forza di una squadra non si misura mai da un solo giocatore, abbiamo fatto grandi partite anche senza Osimhen e mi aspetto una grande partita da tutti”.

Come sta Raspadori?

“Bisogna fare delle valutazioni perché si è allenato solo oggi con noi. Valuteremo domani mattina le sue condizioni e sceglieremo chi giocherà in quella posizione”.

E’ la serata più importante della sua carriera?

“Spero ce ne siano alte ancora più importanti, anche se siamo ad un punto molto alto. La squadra ha fatto vedere di avere tutti i numeri per poter competere con le migliori squadre del mondo. Poi dobbiamo anche divertirci perché questa è la Champions, bisogna gustarsi tutti i momenti.

Cosa dice domani a Maldini?

“Non ho nulla da dire a Paolo, ho molta stima di lui. Sono cose che accadono, normalissime. Quando ero allo Zenit mi fu chiesto un profilo internazionale per dare più visibilità al club, io gli dissi subito Paolo Maldini, che però non accettò. Questo per far capire la stima che ho verso Maldini. Mi è dispiaciuto anche non averlo salutato a fine partita”.

Dovendo giocare 180 minuti cosa cambia?

“Qualcosa cambia, è inutile per esempio rischiare Osimhen nei primi 90 minuti. Noi siamo una squadra che ha tantissimi campioni dentro la propria rosa. A volte il carattere può spostare qualcosa ma per quello che mi riguarda questa squadra domani farà di tutto per essere migliore del Milan. Andiamo a giocare una partita che può dir molto per il futuro di tutti noi”.

Cosa pensa delle parole di Guardiola?

“Se parliamo di Guardiola mi alzo in piedi. Per me è come Klopp, come De Zerbi. Sono allenatori da cui prendi sempre qualche spunto. Se non ha capito le mie parole gli chiedo scusa perché è un allenatore incredibile, mi servirebbero giorni per parlare del suo calcio. Noi però non siamo squadre che devono per forza vincere, dobbiamo divertirci e goderci ciò che ci siamo meritati sul campo. Spero di poter fare due risate con Guardiola davanti un caffè turco (in finale di CL ndr)”.