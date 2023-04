Il Mattino – Che impatto per Kvaratskhelia in Italia! Numeri incredibili per il georgiano

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul primo anno in Italia di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia si è dimostrato un giocatore cruciale sia nella fase di attacco che in quella di rifinitura. Ha numeri eccezionali: 12 gol e 12 assist in campionato, oltre a 2 reti e quattro passaggi decisivi in Champions League. Kvaratskhelia e Leao: due attaccanti che incantano con il loro calcio spettacolare, 10 gol e 7 assist in serie A, una rete e tre passaggi decisivi nelle partite europee. Il numero 77 azzurro e il numero 17 rossonero rappresentano la potenza offensiva di Napoli e Milano.