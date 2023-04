GdS – Non destano preoccupazione le condizioni di Raspadori. Le ultime

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano mentre Osimhen e Simeone potrebbero essere una preoccupazione per la partita di domani, non c’è bisogno di temere la presenza di Raspadori. L’azzurro sembra essere in buona forma. Dopo un mese di inattività, il giocatore ha disputato solo due partite parziali a distanza di cinque giorni. Per questo motivo, il team medico e tecnico hanno deciso di concedergli un ulteriore giorno di riposo prima dell’integrazione completa nella squadra. Nonostante ciò, tutti sono fiduciosi che Jack possa essere la risorsa necessaria nel ruolo richiesto.