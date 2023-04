GdS – La Champions fa sorridere le casse azzurre! Questo l’incasso di De Laurentiis quest’anno

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’incasso realizzato dal Napoli in questa stagione di Champions. Secondo il quotidiano il Napoli con la vittoria del gruppo A con cinque vittorie ha il portafoglio più pieno, avendo guadagnato finora 78 milioni di euro dai premi Uefa. Il Milan segue a 71 milioni mentre l’Inter si posiziona terza con 68 milioni. Il Milan ha guadagnato un record italiano di 9 milioni e 133 mila euro grazie alla partita contro il Tottenham, con la presenza di 74.320 spettatori che hanno acquistato i biglietti per assistere allo spettacolo a San Siro. L’Inter ha guadagnato solo 6,7 milioni di euro negli ottavi contro il Porto. Mentre il Napoli ha ottenuto poco più di 4 milioni per aver ospitato l’Eintracht al Maradona, con un pubblico numeroso anche nella sfida di ritorno contro il Milan.