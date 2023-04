GdS – Difficile vedere Osimhen in campo contro il Milan. Potrà esserci solo in un caso

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il giocatore nigeriano ha espresso il desiderio di tornare a Milano domani. Tuttavia la decisione finale sulla sua partecipazione alla trasferta verrà presa dopo gli esami medici che effettuerà questa mattina. La priorità è evitare qualsiasi rischio di ricaduta per l’infortunio all’adduttore sinistro del giocatore. Osimhen potrebbe non essere disponibile per la partita di andata, poiché non si è ancora allenato con il gruppo da quando è tornato dalla nazionale. La stagione del Napoli però continua dopo Milano e se questa situazione fosse accaduta prima della finale di Champions League, Osimhen avrebbe giocato comunque. La pratica scudetto non è ancora conclusa e la partita di ritorno al Maradona martedì 18 sarà probabilmente decisiva. Giocare al Meazza comporterebbe un rischio troppo elevato: una ricaduta significherebbe fine della stagione.