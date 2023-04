Di Lorenzo in conferenza: “Non abbiamo paura del Milan. A San Siro con entusiasmo e attenzione. Sullo 0-4…”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli di CL:

“Leao è un giocatore molto forte, ma dovremo stare attenti a tutta la squadra. Sappiamo che hanno tante individualità e dovremo cercare di limitarli il più possibile per cercare di portare a casa il risultato”.

C’è timore dopo la partita di campionato?

“Non abbiamo timore del Milan, conterà quello che faremo domani. Nella partita di campionato non siamo stati il solito Napoli, sono sicuro che domani sarà una partita diversa”.

Assenza Osimhen, cosa dice un capitano ai suoi compagni?

“Victor è molto forte ed è importantissimo per noi, ma non dipendiamo da un solo giocatore. Ho molta fiducia nella squadra, affronteremo la partita ne migliore dei modi”.

Che insegnamento lascia il 4-0 del Maradona?

“Non sono preoccupato per domani perché non siamo stati il solito Napoli. Penso che domani sarà tutto diverso in un contesto diverso per noi. Avremo un atteggiamento completamente diverso”.

Che consiglio darai a Raspadori?

“Nessun consiglio, anche se molto giovane è già un giocatore pronto. Ha vinto l’Europeo e sono sicuro che farà una grande partita se chiamato in causa”.

Come vi sentite mentalmente?

“Ci stiamo giocando un quarto di finale di CL, se guardiamo la stagione fatta sembra tutto scontato ma non è così. Dobbiamo goderci queste due partite, dobbiamo giocare con attenzione, ma anche con entusiasmo e testa libera”.

Cosa rappresenta per te la partita di domani?

“E’ una partita importante per tutti. E’ un traguardo importante essere qui e ora dobbiamo godercelo. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto e ora dobbiamo godercela”.

Differenze con Theo?

“Siamo giocatori diversi, anche lui sta facendo benissimo e ho grande stima di lui. Dovremo essere bravi a contenerlo al meglio. Quest’anno sono cresciuto molto, penso di essere nel momento migliore della mia carriera. Voglio godermi questa partita perché potrebbe non capitarmi più”.

Cosa dirai domani ai tuoi compagni?

“Victor ha fatto di tutto per esserci, ma è inutile rischiarlo. Non preparerò discorsi, vedremo domani cosa mi uscirà dalla bocca.