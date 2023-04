CdS – Tanti tifosi azzurri in quel di San Siro domani! Presenti circa 4000 napoletani

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi azzurri che saranno presenti in quel di San Siro per il match di Champions. Secondo il quotidiano domani sera ci saranno migliaia di tifosi napoletani a San Siro, provenienti sia da Napoli che dal Nord, pronti a sostenere la squadra nella speranza di una stagione da sogno. Una squadra che è emersa dalla protesta e si è evoluta in una forza invincibile, lasciando la città senza fiato. Appena finita la protesta, l’intero quartiere si è trasformato in una festa azzurra in vista della possibile finale di Champions League a Istanbul. Un evento mai preso in considerazione prima d’ora, ma che ora sembra diventare realtà. I tifosi del Napoli sono pronti per i quarti di Champions a Milano, con la consapevolezza che solo il duro lavoro porterà alla vittoria. Sognare è importante, ma ora bisogna mettere in campo tutto quello che hanno.