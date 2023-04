CdS – Questa la probabile formazione del Napoli! Spalletti si affida ai soliti undici con un solo dubbio da sciogliere

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro il Milan. Secondo il quotidiano nella partita a Lecce, Zielinski ha preso una pausa completa di 90 minuti, probabilmente avendo bisogno più degli altri. Tuttavia, Politano anche lui ha giocato poco, solo otto minuti. Dopo aver avuto cinque giorni per recuperare, Spalletti sa che può concentrarsi sull’incontro successivo contro il Verona senza troppe preoccupazioni, poiché la vittoria dello scudetto è ormai a portata di mano. Nonostante il turnover sia una variabile incerta, il Napoli può contare su alcune certezze per ripartire con forza. La difesa sarà composta sicuramente da Di Lorenzo, Rrahmani e Kim. Mario Rui è in leggero vantaggio su Olivera per coprire la zona dove gioca Brahim Diaz che ha bisogno di un partner con passo simile. Ha un piccolo dubbio sulla scelta della corsia, perché Olivera è utile per la fisicità sui calci piazzati e sarebbe ancora più prezioso se non ci fosse Osimhen. Contro una squadra come il Milan che attacca con molti uomini, avere un giocatore in più sulle palle inattive sarebbe molto vantaggioso per Spalletti. Osimhen si trova in una posizione che può essere vista o osservata, ma non è mai la stessa cosa, nemmeno nella sua area.