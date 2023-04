CdS – Infortunio Simeone, stop di un mese per l’argentino. Le ultime

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano nella giornata attuale l’argentino dovrebbe svolgere gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Dalle prime indiscrezioni la durata dello stop dovrebbe essere di un mese. Il Cholito dunque salterà la doppia sfida con il Milan in Champions, oltre alle sfide in campionato contro Verona, Juventus, Salernitana, Udinese e Fiorentina. Una brutta sorpresa per Spalletti già alle prese con l’infortunio di Osimhen.