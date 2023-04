CdS – E’ un Napoli spuntato quello che giocherà a Milano. Spalletti studia varie ipotesi

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’emergenza dell’attacco in vista dell’andata di Champions contro il Milan. Secondo il quotidiano Spalletti starebbe studiando varie soluzioni per il ruolo di punta centrale. La prima opzione porterebbe a considerare Lozano avendo già sperimentato questa posizione con Ancelotti. Anche se non ha molta esperienza in quella zona, la sua velocità e capacità di affrontarla potrebbero renderlo adatto soprattutto in campo largo. Senza Osimhen e Raspadori, la tattica del Napoli dovrà adattarsi ma Chucky potrebbe ancora essere una forte risorsa. In alternativa, il quarto giocatore potrebbe essere Kvara al centro con Elmas sulla sinistra per creare un approccio di gioco diverso. Invece di affidarsi a un centravanti tradizionale, Spalletti potrebbe sperimentare una tattica innovativa in cui lo spazio diventa il vero attaccante, come già avvenuto nella sua Roma che ha rivoluzionato il calcio con movimenti e interpretazioni nuove.