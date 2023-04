UFFICIALE – Juventus-Napoli, svelato il giorno della vendita dei biglietti

I biglietti per assistere alla partita Juventus-Napoli, valida per la 31esima giornata di Serie A e in programma il 23 aprile 2023 alle ore 20:45 allo stadio Juventus Stadium di Torino, saranno disponibili dal martedì 11 aprile del medesimo anno. Il costo del tagliando sarà di €69,00 a cui si aggiungeranno le commissioni web.

Le vendite partiranno il 11 aprile 2023 alle ore 10:00 e si chiuderanno alle ore 19 del 22 aprile 2023

Solo i sottoscrittori della Tessera di Fidelizzazione del Napoli potranno acquistare i biglietti per il settore Ospiti tramite il sito web della Juventus al link: https://tickets.juventus.com/it/91207-juventus-s-s-c-napoli/sales-phase/.