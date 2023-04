Rivoluzione FIFA, cos’è “EA Sports FC”. Il Napoli ci sarà?

La EA Sports ha annunciato l’uscita de suo nuovo gioco di calcio: “EA Sports FC”. Dalla prossima stagione FIFA verrà infatti rivoluzionato completamente. Ma il Napoli farà parte di questo nuovo progetto?

Tramite i propri account social ed i propri siti la EA Sports ha fornito le prime informazioni su un cambiamento già annunciato precedentemente. La rottura con la FIFA ha infatti costretto la casa produttrice di videogames a rivoluzionare il gioco. La prima presentazione del videogame sarà a luglio e il nuovo marchio si inspira ai triangoli che hanno scritto la storia del “Miglior Gioco del Mondo”.

Tra i partnership principali, insieme agli altri top campionati Europei e non solo, c’è anche la Serie A.

Il Napoli dallo scorso anno ha però un contratto con la Konami, azienda produttrice del marchio PES. Il club alla firma ha anche cambiato il nome del proprio centro sportivo, ribbattezzandolo “SSC Napoli KONAMI Training Center”.

Dalla stagione in corso infatti la squadra ufficiale non è presente su FIFA, che non ha neppure i diritti di immagine per i calciatori. Il club nel gioco si chiama “Napoli FC” e pare che la situazione non cambierà il prossimo anno. Il contratto tra Napoli e Konami è infatti a lungo termine e probabilmente nella prossima stagione vedremo ancora un “finto” Napoli su EA Sports FC.