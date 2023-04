Retegui: “Che bello giocare a Napoli. Messi o Maradona? Vi dico una cosa”

Mateo Retegui, attaccante oriundo della nazionale italiana convocato dal ct Mancini per gli ultimi match, è stato al centro di diverse polemiche. L’italo-argentino ha però risposto positivamente con due gol nelle due partite disputate (Inghilterra e Malta) e ha poi rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le sue parole su Napoli: “Un giorno a inizio anno stavo tornando da un allenamento e papà mi chiama per dirmi che aveva una notizia molto importante. Ma non mi sarei mai immaginato una cosa così: nemmeno nel più bello dei sogni avrei potuto pensare di giocare per l’Italia, a Napoli, nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona. Non appena papà mi ha detto che Mancini mi voleva, il mio sì arrivato velocissimo, non c’era molto da pensarci”.

Il centravanti si è poi espresso così sul Maradona: “Debuttare in quello stadio con la maglia dell’Italia è stato stupendo, è difficile da spiegare, per tutte le sensazioni che provavo quando sono entrato in campo, sentire tutta quella gente. Bellissimo. Avrei solo voluto vincere, sarebbe stato il debutto perfetto”.

E sulla domanda “Messi o Maradona“: “Tutti e due. Io non ho vissuto la storia di Diego come giocatore. L’ho incontrato giocando il Clasico con l’Estudiantes quando lui era l’allenatore del Gimnasia, vincemmo 1-0 con il mio gol. Ne ho fatti tanti, ma per me quello resta il gol più importante della mia carriera. Ho fatto una bella foto con Diego quel giorno, anche se lui non era propriamente felice. Però non posso scegliere tra lui e Leo, sono i due più grandi della storia“.