Questo Napoli è davvero Osimhen-dipendente?

Alla vigilia del match di Champions a San Siro contro il Milan, il Napoli deve risolvere un importante punto interrogativo: la presenza o meno di Osimhen. Prima di Napoli-Milan, l’assenza del nigeriano non faceva preoccupare particolarmente Spalletti visto che, statistiche alla mano, senza Osimhen il Napoli ha vinto in stagione 7 partite su 7, tra cui la gara d’andata contro il Milan in campionato. Dopo la sconfitta schiacciante per 4-0, sono nati i primi dubbi, anche a causa dello scarso rendimento di Simeone nel match. Mentre per quanto riguarda Raspadori, si sa, non è quello il suo ruolo naturale, ma da subentrato contro il Milan ha dimostrato buone giocate al rientro dall’infortunio. Pochi giorni dopo, contro il Lecce è toccato a Raspadori dal 1’, con quest’ultimo che non è riuscito a incidere sul match, ma è anzi sembrato in netta difficoltà contro i giganti Baschirotto e Umtiti. Causa l’infortunio di Simeone negli ultimi minuti del match contro i pugliesi, salvo colpi di scena per quanto riguarda Osimhen, il Napoli mercoledì avrà a disposizione soltanto Raspadorì là davanti. Alla luce di questo discorso e dalle difficoltà emerse dal reparto d’attacco nelle ultime partite, è di vitale importanza la presenza di Osimhen nel match contro il Milan? E questo Napoli senza Osimhen perde la sua identità?