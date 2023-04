Napoli, la partita di Champions per ritrovare fiducia

Dopo la brutta sconfitta di campionato con il Milan e la vittoria strappata al Lecce grazie all’autogol di Gallo, il Napoli dovrà ritrovare fiducia e continuità. Le due partite, anche se contro avversarie difficili, non hanno di certo dato un’ ottima impressione. Il buio totale contro i rossoneri e la discontinuità nei 90 minuti al Via del mare hanno preoccupato i tifosi e adesso è arrivato il momento di riscattarsi.

Napoli e Milan si incontreranno di nuovo in Champions League nel match di mercoledì sera, andata dei quarti di finale. Per gli azzurri la partita di San Siro è il primo mezzo per dimostrare di essere ancora la squadra spettacolare e determinata vista finora, oltre che per avvicinarsi al passaggio del turno. Indirizzarsi verso la semifinale per la prima volta nella storia, battere il Milan sul suo campo e tornare a vincere un big match sono sicuramente modi per ritrovare la fiducia necessaria. Al termine del campionato mancano solo 9 giornate e allo scudetto, come sottolineato da Spalletti, 4 vittorie. Il percorso iniziato ad agosto sta per finire ed è importante non perdersi adesso.