L’ennesimo fuoriclasse di un Napoli vincente: Cristiano Giuntoli

Ormai siamo sempre più abituati a sentir parlare di Kim, Kvara, Osimhen per le loro favolose azioni sul rettangolo di gioco, ma una menzione d’onore nell’anno che porterà allo scudetto la merita anche il Ds Cristiano Giuntoli. Spesso criticato per i suoi acquisti (ne ha sbagliati pochi), Cristiano Giuntoli è riuscito a portare in maglia azzurra talenti semisconosciuti come Kvara su tutti, ma la lista potrebbe allungarsi ai vari Kim, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Meret; Ospina, Osimhen, Raspadori: insomma, non nomi banali. Soprattutto durante l’ultima sessione estiva del mercato, Giuntoli è stato capace di rivoluzionare la squadra seguendo le linee guida imposte dal presidente De Laurentiis che prevedevano un abbassamento del monte ingaggi e un ringiovanimento della rosa. Operazione perfettamente riuscita alla luce dei risultati che questa squadra sta conseguendo durante la stagione. Ma la capacità di Giuntoli può essere elogiata anche per quanto riguarda le cessioni. Per fare un esempio, vendere Koulibaly in scadenza a 40 milioni può essere considerato un vero e proprio capolavoro, considerando l’età del giocatore. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto quest’anno, grande merito va attribuito anche a quest’uomo che agisce dietro le quinte.