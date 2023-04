Spalletti in conferenza: “I ragazzi sono tornati stanchi dalle Nazionali, spirito e carattere sono le chiavi di questa stagione”

Luciano Spalletti, nella consueta conferenza stampa post-partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Lecce-Napoli 1-2:

“Vincere oggi è importante per la prossima gara. Spirito corretto, carattere per aver vinto contro un avversario molto difficile. Hanno giocato a testa alta, vinta partita importantissima per il futuro.

Rientro della Nazionale? I voli transoceanici, le trasferte dove hanno giocato i nostri, non sono uguali agli altri. Stavolta son tornati molto stanchi. Si riusciranno a mettere posto. Questi 3 punti ci danno molta fiducia. Il Lecce era il peggior avversario che potevamo incontrare dopo la dura sconfitta con il Milan. Abbiamo riportato troppi palloni sul centrale quando avevamo la possibilità di imbucare: la partita l’avevamo in mano noi. E’ sintomo di maturità il gestire la partita. Partite del genere fanno tirare il carattere fuori.

Elmas dal 1′? Ha sempre questo grandissimo entusiasmo di giocare, contento di fare metri su metri per i compagni. Ha qualità da vendere, a volte la stanchezza gli fa perdere lucidità. Porta a casa sempre il fritto grazie alla sua duttilità. Gli altri non hanno espresso le loro carte migliori. Abbiamo fatto pressare troppo il Lecce scaricando diversi palloni dietro.

Episodio del tempo di recupero? Atteggiamento importante, va ad indicare che questa squadra non molla mai e vuole ottenere tutto ciò che crea. Volevamo sfruttare quei 10 secondi. Continuiamo a sperare nel grandissimo sogno che continua, per ora, a rimanere un sogno.

L’anno scorso non avremmo vinto questa partita seppur con quei calciatori maturi. Quest’anno siamo stati molto continui e non abbiamo sbagliato nessun tipo di queste partite”.