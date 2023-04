Osimhen a France Football: “Spalletti mi chiede di essere esplosivo. Scudetto? Sono curioso di assistere ai festeggiamenti”

Osimhen, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football, parlando del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti mi chiede di essere esplosivo come una dinamite. Insieme abbiamo analizzato a fondo la velocità della mia corsa. Posso ricoprire cinque metri più velocemente rispetto agli altri ed è quella la distanza a cui mi devo attenere. Sono onorato di giocare nella squadra in cui ha militato Diego Armando Maradona. Il mio sogno è vincere lo scudetto qui perché voglio vedere la felicità dei napoletani e perché non vedo l’ora di assistere ai festeggiamenti. Mi è stato raccontato delle feste in occasione dei due scudetti e sono molto curioso di vedere la festa che ci sarebbe quest’anno”.