CorrSport – Spalletti si affida ai titolarissimi: il tecnico non vuole fare turnover

Luciano Spalletti si affiderà ai titolarissimi anche a Lecce.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore del Napoli vorrà contare su coloro che hanno totalizzato più minuti nelle gambe da agosto ad ora, i classici intoccabili che non ha mai risparimiato in questa lunga cavalcata verso l’obiettivo scudetto: “Il Napoli è andato a mille all’ora, magari anche di più, ha scavato distanze siderali tra sé e quel macro universo che sta tentando di frenarlo, s’è goduto un Anguissa da spettacolo (2831), un Kvara delle meraviglie (2361) e si è persino potuto permettere d’accontentarsi che Osimhen (2267) fosse il nono in questa graduatoria sottratto opportunità ed anche quell’allegria che potrebbe. Kim Minjae, nel suo rigore, ci ha infilato 3096 d’atletismo, solo 4′ in più di Lobotka, che in altezza e per fisicità gli è distante, ma che in realtà è prossimo a quel corazziere con il quale forma un tandem di sorprendente vitalità”.