CorrSport – Raspadori verso una maglia da titolare: è stato provato in allenamento

Giacomo Raspadori dovrebbe partire titolare nell’undici di base che affronterà il Lecce.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante azzurro ha convinto Spalletti negli ultimi allenamenti dopo il rientro tra i convocati contro il Milan e qualche minuto nel finale con i rossoneri per accendere i motori: “Spalletti si gioca il Jack. L’idea venuta fuori ieri, nel corso della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è che oggi a Lecce a guidare l’attacco sarà Raspadori: lui nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Il signor Luciano lo ha visto bene nel quarto d’ora giocato con il Milan dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare cinque partite di campionato, due di Champions e le due di qualificazione a Euro 2024 con laNazionale, e lo ha anche detto: un indizio, evidentemente”.