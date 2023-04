Arriva la decisione ufficiale del Giudice sportivo per quanto accaduto martedì sera in Coppa Italia nella sfida tra Juventus ed Inter. Il primo anello della Curva Sud bianconera sarà chiuso per un turno dopo gli insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku. La partita in cui sarà chiuso il settore di stadio bianconero è quella con il Napoli del 23 aprile alle ore 20.45.