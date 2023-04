L’edizione de Il Mattino di oggi, 6 aprile 2023, è disponibile in edicola. In prima pagina, nel taglio laterale, la sezione sportiva scrive: “Fuochi sugli spalti, ecco come gli ultrà ricattano Napoli”. Si tratta di un’inchiesta del quotidiano di Napoli dopo gli scontri di domenica. “Bengala a fine gara per far multare il club, De Laurentiis in procura: è parte offesa” si legge, infine, nel catenaccio.