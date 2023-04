Napoli-Verona – Domani mattina alle ore 10 parte la vendita dei biglietti per la sfida di sabato prossimo

Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere che da domani mattina sarà possibile acquistare i biglietti per Napoli-Verona. La sfida andrà in scena sabato prossimo alle ore 18, e i tagliandi si potranno acquistare da domani alle ore 10. La società inoltre precisa che i biglietti possono essere acquistati solo da coloro che sono in possesso della fidelity card. Questi i prezzi per assistere al match di sabato prossimo:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00