Milan-Napoli, disponibile dalle 18 di oggi la prelazione abbonati per il settore ospiti

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato sul proprio sito. La notizia riguarda la disponibilità di prenotazione di un voucher sul sito di Ticket One. La vendita del settore ospiti per la gara di Champions Milan-Napoli è riservata agli abbonati.

Non è disponibile il cambio utilizzatore e il biglietto per il settore ospiti è acquistabile solo dai possessori della Fidelity Card (Fan Stadium Card). E’ possibile fare un solo biglietto a transazione. Dopo la procedura, il tifoso riceverà via mail un documento pdf. In seguito, arriverà sempre via mail il biglietto.

Per le prime 48 ore (cioè fino a sabato alle ore 18), la vendita sarà riservata, quindi, ai soli abbonati della stagione 2022/2023. Per avere la precedenza sull’acquisto, basterà scrivere il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento. Ovviamente, la disponibilità dei tagliandi per gli abbonati è fino ad esaurimento degli stessi.

In caso di ulteriore disponibilità, si aprirà la vendita libera fino alle 23.59 di domenica 9 aprile. E’ possibile acquistare un solo biglietto per transazione. Il costo del biglietto per il settore ospiti è scelto dalla Società AC Milan e per questo insindacabile ed è di € 68,00 a cui bisogna aggiungere la commissione per Ticket One.