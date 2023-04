Marchetti: “Il rinnovo di Rrahmani è virtualmente concluso, tra poco dovrebbe esserci incontro con Spalletti”

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma ‘Forza Napoli Sempre’. Tra gli argomenti trattati il rinnovo di Rrahmani ormai virtualmente concluso, e un incontro a breve tra Spalletti e la società. Queste le sue parole: “Dopo i rinnovi di Juan Jesus e Lobotka tra poco arriverà l’ufficialità del rinnovo di Rrahmani, con lui il discorso è virtualmente concluso. Mancano solo le firme ma, a meno di clamorose sorprese, la stretta di mano c’è già. Poi per un discorso di continuità a livello progettuale dovrebbe arrivare tra poco il famoso caffè con Spalletti. A livello formale non c’è bisogno di un incontro, ma a livello di rapporti personali e sostanziali io credo che almeno una chiacchierata, per dire un grazia, debba essere fatta”.