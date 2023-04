Il Mattino – SSC Napoli sotto ricatto dagli ultrà? ADL sarà ascoltato dai magistrati

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli potrebbe essere sotto ricatto. A margine di un evento organizzato da Il Sole 24 Ore, Aurelio De Laurentiis ha definito i fatti accaduti domenica come opera di delinquenti e non di tifosi. Nel frattempo, la magistratura ha aperto un fascicolo per approfondire la vicenda.

L’obiettivo è capire se davvero ci sono state minacce o ricatti. De Laurentiis sarà ascoltato dai magistrati come persona informata sui fatti. Il patron potrebbe aiutare le indagini, sarà decisivo quindi per capire se continuare o no a proseguire con il fascicolo.