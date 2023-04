Comunicato Curva A: “Ci è stato negato di acquistare i biglietti nei negozi fisici, negato diritto morale di essere a Milano”

Dalle ore 18 di quest’oggi è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio San Siro per l’andata di Champions League a Milano. Nelle prime 48 ore i biglietti potranno essere acquistati soltanto dagli abbonati del Napoli, ma solo attraverso la modalità online. La Curva A ha emesso un comunicato, scagliandosi contro il presidente De Laurentiis, che avrebbe loro negato la possibilità di acquistare i biglietti in agenzia per organizzare la trasferta. La Curva afferma che il presidente ha negato loro il diritto morale di essere a San Siro, considerando le innumerevoli trasferta affrontate negli anni al fianco degli azzurri. Questo il comunicato ufficiale: