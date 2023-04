Sky – Il Napoli blinda Rrahmani, il centrale kosovaro rinnova col club azzurro, i dettagli sul nuovo accordo

Il rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli è sempre più vicino, e la firma dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Come riportato da Sky il centrale ex Verona ha raggiunto un accordo con il Napoli per rinnovare il proprio contratto fino al 2027, con un’opzione per il 2028. C’era già fiducia sul rinnovo ma non si era ancora trovata la quadra definitiva, ora si aspetta solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Dopo il rinnovo di Juan Jesus il Napoli si prepara al secondo rinnovo in difesa nel giro di pochi giorni.