Ostigard: “Mi piacerebbe giocare di più! Napoli-Milan? Voglio dire una cosa”

Durante Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, Leo Ostigard ha rilasciato un’intervista. Il difensore azzurro ha parlato dei prossimi impegni del Napoli, tra campionato e Champions League.

Ecco le sue parole: “Napoli-Milan? Non vorremmo mai perdere e siamo già pronti per la prossima partita, pensiamo solo a quella e vogliamo vincerla. Lecce in campionato e Milan in Champions? E’ importante tornare a vincere e vogliamo farlo contro il Lecce, sappiamo dell’importanza del match contro i rossoneri, ma adesso vogliamo battere prima il Lecce. Milan dolce ricordo personale per un gol con la maglia del Genoa? Ho vissuto una bella esperienza in quello Stadio coi grifoni, ma adesso è differente, vogliamo rifarci dopo la sconfitta in campionato”.

Sul rapporto con i compagni: “Siamo grandi amici, Kim e Rrahmani hanno messo su grandi prestazioni, mi complimento con loro. E’ bello far parte di questo gruppo e dobbiamo essere tutti contenti del livello raggiunto dai compagni di squadra”.Rapporto con Spalletti: “Do tutto nell’allenamento, sa che vorrei giocare più partite e sono pronto a dare tutto per questo grande club. Ho un buon rapporto col mister”.Città addobbata a festa? “Vogliamo regalare lo scudetto ai tifosi del Napoli e alla città, ma dobbiamo restare concentrati fino alle ultime partite. Sappiamo che si tratta di un traguardo che manca da tanto tempo e vogliamo fare di tutto per far gioire tutti i napoletani del mondo”.

Sul minutaggio: “Ogni giocatore vorrebbe giocare di più, ma non sempre è possibile. I miei compagni stanno facendo una stagione fantastica, non è facile entrare nelle rotazioni, ma voglio dare sempre di più”.

Su Kvaratskhelia: “Credo che Kvara e Osimhen siano la migliore coppia al mondo al momento, le cose che fanno in partita, le vediamo tutti i giorni in allenamento. Anche se ci sono altri compagni che sono veramente incredibili in gruppo, come Lobotka, Di Lorenzo e tutti gli altri”.

Sul cibo napoletano: “Amo la pasta e la pizza, in Norvegia la pasta non è così buona, quindi la mangio sempre con piacere. Forza Napoli Sempreee. Ciaooo”.