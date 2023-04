Infortunio Osimhen, il punto della sua situazione

La scorsa settimana, di ritorno dalla pausa nazionali, Victor Osimhen ha riscontrato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Il bomber ha saltato quindi la partita con il Milan, ma quando tornerà?

Dalla diagnosi in poi, il nigeriano non è più tornato a svolgere gli allenamenti in gruppo, procedendo con le relative terapie per recuperare. Come comunicato tramite il sito ed i vari account social ufficiali, gli esami saranno ripetuti durante questa settimana, probabilmente prima del weekend. È quindi impossibile un ritorno per la partita di campionato con il Lecce, l’obbiettivo è l’andata di Champions contro il Milan. L’attaccante, intanto, ha dichiarato che farà il possibile per tornare al più presto in campo ad aiutare la squadra in un momento delicato della stagione.