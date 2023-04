Dichiarazioni ADL, la SSC Napoli precisa su un punto: il comunicato ufficiale

In mattinata il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in un summit a Milano del ‘Sole 24 ore‘. Tra le dichiarazioni rilasciate dal patron azzurro anche una sulla possibile chiusura di Sky Sport e una possibile acquisizione della piattaforma televisiva per un miliardo proposta dalla Serie A. La società azzurra ha voluto precisare attraverso un comunicato ufficiale che il presidente del Napoli con la frase “il nostro amministratore delegato” si riferiva all’Ad della Serie A De Siervo. Questo il comunicato ufficiale del Napoli: “Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky, nel passaggio: “Il nostro amministratore delegato…”, fanno riferimento esclusivamente all’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo”.