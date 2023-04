ADL: “Il calcio è un’impresa. Appena arrivato a Napoli mi sono chiesto una cosa”

Durante l’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2023’ è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il dirigente azzurro si è soffermato sulla sua gestione del club partenopeo, diventato una vera e propria impresa.

Ecco le parole del presidente: “O il calcio lo si intende come un’impresa, e purtroppo in Italia lo è solo a metà, o non si va da nessuna parte. Il mio modello è sempre stato il cinema, vengo da una famiglia di cinema e ho partecipato e lavorato a circa 400 film, così ho imparato il mestiere dell’imprenditore puro. Il film è un’opera dell’ingegno che si realizza attraverso un processo industriale e ti devi autofinanziare esaminando il mercato e il tuo committente che è il pubblico. Ho spostato la stesso metodo nel calcio“.

De Laurentiis poi ha continuato: “Quando sono arrivato a Napoli, non sapevo neppure come si giocasse. Ma venendo da una famiglia di napoletani, ogni tanto mi portavano a vedere il Napoli. C’era il ciuccio come coreografia, negli anni 50-60 aveva una valenza cinematografica. Appena arrivato, mi sono detto: cosa chiediamo agli attori e al regista? La cessione dei diritti di quello che fanno. Ho applicato la stessa cosa nel mondo del calcio. A tutti i calciatori e allenatori chiedevo i diritti d’immagine”.