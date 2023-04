GdS – Osimhen dimostra di essere un leader dentro e fuori dal campo, i dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un gesto fatto di Osimhen dopo la sconfitta con il Milan. Secondo il quotidiano Osimhen ha dimostrato di essere un leader anche fuori dal campo, incoraggiando i suoi compagni. La sua presenza sarà fondamentale per l’assalto a San Siro, senza sminuire il valore di Simeone. Per il calciatore azzurro non è stato facile rinunciare al primo degli incontri con i rossoneri, perché desiderava sfatare un tabù personale: non ha mai segnato contro il Milan. Era determinato a scrivere una nuova pagina nella sua carriera, ma purtroppo l’infortunio glielo ha impedito. L’obiettivo è tornare in campo per la partita di andata dei quarti di finale della Champions League contro il Milan. Vuole poi segnare e garantire l’accesso alla semifinale, aiutando i compagni a superare la deludente sconfitta della scorsa domenica.