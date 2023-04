CdS – Spalletti pensa a qualche novità in vista del Lecce. Due dubbi da sciogliere per il tecnico azzurro

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Spalletti in vista delle trasferta di Lecce. Secondo il quotidiano venerdì ci sarà una partita impegnativa contro il Lecce, che ha dimostrato di essere squadra competitiva battendo la Lazio e tenendo testa a Milan e Inter. Raspadori è tornato in campo dopo un’ assenza di sette partite, ma anche se la partita era già decisa ha avuto comunque l’opportunità di giocare. Nonostante l’assenza di Osimhen, Spalletti ha ancora diverse opzioni in attacco tra cui scegliere, come confermare Simeone o dare una chance a Raspadori. Lozano potrebbe superare Politano a destra grazie alla maggiore velocità e agilità, specialmente se il Lecce non riesce a coprire bene quella zona di campo.