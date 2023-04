Dopo la sconfitta col Milan, il Napoli si sta preparando per affrontare il Lecce venerdì prossimo. Ecco il report ufficiale di oggi: “Durante l’allenamento a Castel Volturno, alcuni giocatori hanno eseguito lavoro di scarico in palestra mentre gli altri sono stati impegnati in una partita a campo ridotto dopo una fase di attivazione. Bereszynski ha completato un allenamento personalizzato sul campo, mentre Osimhen si è sottoposto a terapie”.