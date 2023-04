Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato all’Ansa gli scontri avvenuti ieri in Curva B tra due gruppi organizzati. Un avvenimento che ha scosso e non poco gli animi. “Questo deve essere un periodo di festa e non di contrapposizione“, ha spiegato il primo cittadino. “Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo e trovare una forma di partecipazione inclusiva e popolare”.