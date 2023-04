GdS – Nonostante la debacle di ieri sera c’è un aspetto positivo da sottolineare

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta di ieri del Napoli contro il Milan. Secondo il quotidiano ìnonostante la terribile notte vissuta dal Napoli al Maradona, c’è un lato positivo. Ora sono consapevoli che nei quarti di Champions non affronteranno una squadra in crisi come quella incontrata precedentemente, ma un Milan rifiorito e ispirato dalle sue sette Coppe dei Campioni. Il Milan si è risvegliato grazie alla musica della Champions. Ha giocato con un cuore e una testa completamente diversi, dimostrando di avere ancora tutti i superpoteri necessari.