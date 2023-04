Di Lorenzo: “La Champions sarà un’altra cosa. Sui tifosi…”

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il capitano del Napoli ha commentato la brutta prestazione di ieri sera e parlato dei successivi impegni del Napoli. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

“È stata una brutta prestazione, non è stato il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare la prossima partita di campionato. Hanno influito le nazionali? Portano via energie i lunghi viaggio, non c’è stato modo di lavorare tutti assieme: non è un alibi, anche loro hanno tanti nazionali ma avere una settimana di lavoro aiuta per preparare al meglio la partita. A Lecce saremo al completo. Non siamo stati noi, dovremo sicuramente migliorare la prestazione, la Champions sarà un’altra cosa e partiremo alla pari, sarà difficile perchè l’abbiamo visto: il Milan è una bella e grande squadra, dovremo fare meglio per passare il turno. Tifosi? Tutta la stagione c’è entusiasmo incredibile, tutti noi non vediamo l’ora di regalargli questa gioia ma nello spogliatoio sappiamo di non aver ancora vinto niente e ci mancano dei punti per lo scudetto. Serve restare concentrati sul lavoro in campo, poi se sarà festeggeremo assieme”.