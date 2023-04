CdS – Un Napoli troppo brutto per essere vero viene demolito dal Milan

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sconfitta del Napoli contro il Milan. Secondo il quotidiano la recente crisi del Milan sembra essere scomparsa, forse grazie alle scelte tattiche (passaggio al 4-2-3-1) e all’utilizzo di giocatori in posizioni insolite (come Bennacer su Lobotka). Pioli ha sapientemente guidato la partita, utilizzando tattiche strategiche e un’energia nervosa che ha lasciato il Napoli completamente sconvolto. Krunic e Leao hanno contribuito alla vittoria con le loro prestazioni eccezionali

Il Napoli ha avuto difficoltà a trovare spazi e linee di passaggio a causa della pressione intensa di Bennacer, Krunic e del lavoro di Tonali. Il Milan ha mantenuto la sua compostezza in ogni momento, sembrando lei il Napoli che si vede da agosto a questa parte.