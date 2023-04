Spalletti a Dazn: “Abbiamo sbagliato troppo per il nostro livello. Vi spiego cosa è successo con Maldini”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta rimediata dagli azzurri contro il Milan.

“Risultato severo? No, il Milan ha fatto una gran partita. È partito forte e ha sfruttato quello che gli abbiamo concesso, hanno usato quegli spazi con correttezza. Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello, la grande disponibilità dei nostri ragazzi è servita per tentare di ribaltare il risultato sul 2-0, abbiamo lasciato degli spazi. Anguissa e Zielinski? Abbiamo spesso forzato il gioco subito, senza la qualità nella costruzione iniziale. Abbiamo sbagliato troppi palloni per il nostro livello”.

“Difficoltà di Lobotka causate dagli avversari? Dipende sempre da andare a prendere altissimi, si potevano concedere quei metri e cominciare quando eravamo più compatti come squadra. Abbiamo spesso lasciato spazi tra le linee dove poi tutti hanno questi calciatori che sembrano mezzi trequartisti, per cui hanno trovato l’uomo che puntava la difesa e non ci siamo ben divisi nelle nostre posizioni”.

“Calciatori influenzati dalle Nazionali? Sicuramente ci sta che abbia influenzato, perché quando si gioca in queste squadre molti calciatori danno tutto per le loro Nazionali. Poi dipende dai match, ai viaggi, un po’ stanchi tornano ma è capitato anche loro. Il Milan ha fatto una grande gara e noi non siamo stati al nostro livello. Non siamo stati fortunati perché Olivera, Bereszynski e Osimhen sono tornati con un problema”.

“Cambia qualcosa per la Champions? Cambia che ora ci sarà qualcun altro che dirà che non siamo avvantaggiati dal sorteggio. Sembrava che ci fosse toccata una squadra facile da mettere sotto e invece non sarà così. Noi sappiamo che il faro della Champions rimette apposto tutto, perché in quelle partite è difficile trovare se non a livello emotivo, qualcuno di personalità che poi non dà il bagaglio di professionista che ha. Dopo questa partita spero che lo pensi qualcun altro”.

“Cosa è successo con Maldini? Con Paolo non è successo nulla da parte mia. Io chiedevo dell’ammonizione di Lobotka con l’arbitro, Maldini mi ha detto che me la prendo sempre con l’arbitro. È successo come l’anno scorso, uguale. Casomai è successo a loro, anche perché Pioli è stato richiamato, non io. Questo fatto che parlasse sopra le mie discussioni con l’arbitro non mi è piaciuto, per cui gliel’ho fatto notare, ma da parte mia è tutto apposto”.