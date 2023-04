RILEGGI LIVE MN – Spalletti in conferenza: “Non siamo stati bravi a giocare come sempre. Maldini? Mi ha mancato di rispetto”

Va al Milan di Pioli la prima delle tre battaglie che vedrà di fronte il Napoli di Spalletti e i rossoneri nei prossimi 20 giorni. Risultato, ma soprattutto sconfitta molto pesante per gli azzurri, che escono sconfitti dal Maradona per 0-4. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato il black out dei suoi in conferenza stampa:

“Per spiegare questa sconfitta vi dico che non siamo stati bravi a giocare con qualità come abbiamo sempre fatto, abbiamo trovato davanti una grandissima squadra che ha fatto bene tutto. Non eravamo abituati ad essere sullo 0-2, abbiamo lasciato molto più spazio e loro sono stati bravi a sfruttarli”.

23:20 – La discussione con Leao e Maldini? “Abbiamo solo parlato con tranquillità, io stavo parlando col direttore di gara per chiedergli spiegazioni sull’ammonizione di Lobotka, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa, per questo gli ho risposto…”.

Rimarrà qualcosa nella testa dei calciatori? “Non lo so, staremo a vedere nella prossima partita… Da quando sono qui i ragazzi sono sempre stati bravi a reagire nella maniera giusta”.

Il rientro di Raspadori col piglio giusto “Ha fatto vedere che ora sta bene, per noi era fondamentale dargli questi 20 minuti per arrivare al suo pieno recupero. Tutti i nuovi entrati, nonostante il 3-0, sono stati bravi e hanno fatto ciò che dovevano. La disponibilità si è vista anche stasera”.

Cosa non ha funzionato questa sera? “Gli abbiamo concesso di palleggiare quasi sempre, abbiamo cominciato male le nostre azioni e abbiamo buttato via molti palloni. Bisogna ricordare che giocavamo contro i campioni d’Italia, nonostante quello che dicono gli opinionisti in televisione, loro sono bravi e quando sono in palla riescono a tirare fuori prestazioni del genere”.

23.25 – Per il Napoli il Milan è stato come una buca lungo il sentiero della vittoria… “Bisogna pensare alla prossima partita, abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi per la conduzione del campionato fino a questo momento. Ci può stare una partita sottotono, ma anche stasera la voglia e la volontà non sono mancate, sono molto fiducioso in vista dei prossimi appuntamenti”.

