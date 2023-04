Napoli-Milan, prova Champions: in caso di scontri tra tifosi attesi altri divieti

La partita Napoli-Milan di stasera sarà importante anche in ottica ordine pubblico in vista dei prossimi incontri di Champions League contro i rossoneri. L’edizione odierna de Il Mattino racconta delle intenzioni del Viminale, che ‘studierà’ stasera il comportamento delle tifoserie:

“Il Viminale osserverà attentamente il comportamento delle tifoserie all’interno e all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. In caso di scontri, potrebbe essere vietata la trasferta per le due gare europee con restrizioni aggiuntive rispetto a quelle già indicate dall’Osservatorio. Le forze dell’ordine saranno in massima allerta durante tutto il percorso e non solo. Sono attesi 1.200 tifosi rossoneri da Milano”.