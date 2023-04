Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la clamorosa sconfitta del Napoli per 4-0 contro il Milan. Queste le sue parole: “Stasera non ha funzionato niente ma non cambia il percorso, è una sconfitta che fa male. Qualcuno è tornato stanco dalle nazionali e in extremis, non è un alibi ma è giusto dirlo. Stasera il Milan è stato superiore, sono campioni in carica ed hanno grandissimi giocatori. Riprendiamo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo”.